Maratonas Fotográficas da FNAC chegam ao Funchal

Este sábado as Maratonas Fotográficas da FNAC têm paragem no Funchal, na Região Autónoma da Madeira. O objetivo é permitir aos amantes de fotografia captar as melhoras imagens da região enquanto conhecem a cultura da cidade e mantêm em mente o fator sustentabilidade.

O percurso realizado pelos fotógrafos terá início no Museu da Fotografia e, depois, o grupo subirá de teleférico até à Freguesia do Monte onde poderá conhecer o Jardim Tropical e o Jardim Botânico.

Mas a região mais a Sul do país não é o único destino das Maratonas Fotográficas FNAC. As reuniões de grupos de dezenas de participantes acontecem em várias cidades, num momento de promoção de convívio e partilha de experiências entre os apaixonados pela fotografia. Algo que, para a Diretora de Marketing e Comunicação da FNAC em Portugal, Inês Condeço, “é espelho da essência da marca”.

No entanto, considera que esta edição “é especial porque definimos um ponto de encontro cultural sustentado em dois eixos verdadeiramente importantes: a valorização de cada cidade e a necessidade de preservar o planeta” conclui a responsável.

O percurso das Maratonas Fotográficas da FNAC teve início no Norte do País, com passagem de dois grupos de participantes por Viana do Castelo e pelo Porto, no dia 17 de setembro.

Aveiro e Viseu foram a segunda paragem, no dia 24 do mês que passou. Já no primeiro fim-de-semana de outubro, ocorreu um encontro em Lisboa, e um em Sintra e Cascais.

Por fim, já a Sul do Tejo, e simultaneamente ao encontro no Funchal, existem também grupos de fotógrafos reunidos em São Brás de Alportel, no Algarve, e em Almada.

Um júri composto por elementos da FNAC e quatro fotojornalistas convidados, irá eleger as melhores imagens captadas. O anúncio dos premiados está agendado para 12 de novembro.