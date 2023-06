Inteligência Artificial verifica padrões de comportamento entre consumidores e cria hipersegmentações para envio de comunicações mais eficientes.

22 Junho 2023, 17h03

Se antes a unificação e o cruzamento de dados online e offline representava um desafio para as empresas, o cenário atual já permite proporcionar uma visão 360º do consumidor. Foi a partir deste desafio que a E-goi Digital Solutions – plataforma de marketing portuguesa – lançou o projeto de Hipersegmentação por Inteligência Artificial.

A tecnologia recolhe dados sobre o comportamento do cliente em lojas físicas, através do Smart Wifi, e nas lojas online, através do Tracking de E-commerce. De seguida, as informações são centralizadas num Customer Data Platform (CDP), que consegue identificar toda a jornada do cliente, do ambiente offline ao digital, do canal de atração até a compra. Pela tecnologia de Machine Learning e Inteligência Artificial desenhada para cada cliente, os dados são cruzados, verificando padrões de comportamento e criando Hipersegmentações.

“A Hipersegmentação permite enviar recomendações personalizadas aos clientes, com comunicações assertivas 1-to-1, que impactam toda a estratégia de venda, desde a atração à fidelização”, explica o CEO da E-goi Digital Solutions, Miguel Gonçalves. As marcas europeias que já implementaram a tecnologia registaram um aumento médio de 40% nas vendas.

Neste momento, o objetivo da E-goi Digital Solutions é expandir a solução para o mercado brasileiro e América Latina, onde a tecnológica portuguesa registou um crescimento de 170% no último ano.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a E-goi.