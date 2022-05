Marcelo aponta cultura como chave da resiliência “num momento de guerra”

Na sessão de encerramento do 15.º encontro da organização empresarial COTEC Europa, que decorreu em Braga, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo à força da cultura, tema do encontro, como a chave para resistir ao “momento de guerra”. O Presidente da República saudou as intervenções do rei de Espanha, Felipe VI e do presidente italiano, Sergio Mattarella, e sublinhou que os três países estão alinhados quanto ao futuro que idealizam para a Europa.

“Hoje, aqui em Braga, construímos cultura. Nada travará aquilo que nos une. Não travou a pandemia, continuámos. Não travará a guerra, continuaremos. É esse o sinal da COTEC”, garantiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O Chefe de Estado português apontou que o encontro da COTEC Europa “é um encontro que dá sinais a Espanha, Itália e Portugal. Dá sinais à Europa e ao mundo. O primeiro sinal é de vida. Não desmarcámos, não adiámos o encontro COTEC Europa, apesar da pandemia, a converter-se em endemia, apesar da guerra injusta, ilegítima, intolerável, que, entretanto devasta a ucraniana e o seu povo”.

“É um sinal de vida contra a morte, de paz contra a guerra, de esperança contra a desesperança, de futuro contra o medo e a paralisia no presente.”, acrescentou.

Sobre a cultura, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que “sofreu com a pandemia” e destacou a importância que representa para o país: “Em Portugal, as culturas estavam próximas de 7% do PIB, mais de 7% de todo o emprego. Começaram a recuperar no primeiro trimestre deste ano. É preciso que essa recuperação compense o mundo da cultura, que foi gravemente atingido pela pandemia”.

No final do discurso, o Presidente da República abordou o acolhimento de refugiados nos três países e deixou uma garantia: “Nos nossos países não há xenofobia. Considera o outro diferente, mas igual a si próprio”.

“As nossas três sociedades têm sido exemplo de inclusão e integração, de migrantes e refugiados. Foi assim com migrantes e refugiados vindos do próximo e médio oriente, vindos de África, foi agora, como foi no passado, com refugiados da Ucrânia. Aqui vivem, como vivem em Espanha e Itália”, aponta Marcelo Rebelo de Sousa.

“A cultura passa por aí, por esse encontro, por essa vivência, por essa riqueza e, num momento de guerra, nos queremos a paz. Num momento de exclusão, nós fazemos a inclusão. Num momento de negação da cultura, a guerra é sempre a negação da cultura, não há cultura de guerra, há uma anti-cultura de guerra. Há sim, uma resposta de cultura de paz, e a cultura de paz faz-se com a liberdade, com a inovação, criatividade, pluralismo, com o respeito dos outros”.