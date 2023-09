“Podem continuar a contar com o meu empenho pessoal e da instituição que represento, para contribuir, na medida do possível, para o desenvolvimento conjunto dos nossos países, especialmente de Portugal”, referiu Isidro Fainé.

6 Setembro 2023, 19h21

Isidro Fainé, Presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, recebeu hoje, da parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em reconhecimento do seu empenho pessoal ao longo de décadas em potenciar as sinergias entre Portugal e Espanha nos domínios bancário, industrial e social.

Em comunicado enviado pelo BPI que é detido pelo CaixaBank é relatado que durante a cerimónia, o Presidente da Fundação ”la Caixa” manifestou o seu agradecimento ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“É uma grande honra para mim receber uma condecoração desta importância, com tanto peso histórico e que foi recebida por personalidades tão ilustres” disse Isidro Fainé que sublinhou o compromisso da Fundação com o país: “Podem continuar a contar com o meu empenho pessoal e da instituição que represento, para contribuir, na medida do possível, para o desenvolvimento conjunto dos nossos países, especialmente de Portugal”, referiu Isidro Fainé.