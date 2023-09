O Presidente da República defendeu em Newark, nos Estados Unidos, perante a embaixadora norte-americana em Portugal, que Portugal é “o aliado ideal” e um país seguro em tempos de guerra. “Somos o aliado ideal, porque somos um aliado respeitável e seguro”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na noite de sexta-feira, já madrugada de hoje em Portugal, […]

23 Setembro 2023, 04h59

O Presidente da República defendeu em Newark, nos Estados Unidos, perante a embaixadora norte-americana em Portugal, que Portugal é “o aliado ideal” e um país seguro em tempos de guerra.

“Somos o aliado ideal, porque somos um aliado respeitável e seguro”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, na noite de sexta-feira, já madrugada de hoje em Portugal, no Sport Club Português, em Newark, no estado norte-americano de New Jersey, último ponto do seu programa nos Estados Unidos da América.

Este encontro com emigrantes portugueses e lusodescendentes contou com a presença da embaixadora dos Estados Unidos em Portugal, Randi Charno Levine, que se referiu ao Presidente português como um “bom e velho amigo do povo americano”.

No seu discurso, o chefe de Estado descreveu Portugal como “um país que cá fora é um exemplo e lá dentro é pacífico e também seguro”, sustentando que “pode haver guerras, que em Portugal é seguro viver