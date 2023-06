O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se entre segunda e terça-feira a Palermo, Itália, para participar no XVI encontro da organização empresarial COTEC Europa, juntamente com o seu homólogo italiano e o Rei de Espanha.

25 Junho 2023, 21h24

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se entre segunda e terça-feira a Palermo, Itália, para participar no XVI encontro da organização empresarial COTEC Europa, juntamente com o seu homólogo italiano e o Rei de Espanha.

Esta 16ª edição do simpósio que junta anualmente fundações para a inovação de Portugal, Itália e Espanha, é consagrada ao tema “inovação em finanças sustentáveis”, e, como é habitual, os chefes de Estado de Portugal, de Itália, Sergio Mattarella, e de Espanha, o Rei Felipe VI, intervirão na sessão de encerramento do encontro, ao final da manhã de terça-feira, no Teatro Massimo de Palermo, capital da ilha da Sicília.

De acordo com uma nota da organização, o encontro de Palermo da COTEC Europa constituirá uma oportunidade de refletir sobre como “fazer do sistema financeiro um agente fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável, com a missão de orientar os recursos financeiros públicos e privados para setores, projetos e iniciativas funcionais à concretização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas”.

A sessão de encerramento contará também com a participação do comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Marcelo Rebelo de Sousa chegará a Palermo na segunda-feira à tarde, realiza um passeio a pé com Mattarella e Felipe VI pelos locais mais emblemáticos da cidade, seguindo-se um jantar dos três chefes de Estado.

Na terça-feira, os chefes de Estado iniciam o dia com uma visita guiada à catedral de Monreale, intervêm na sessão de encerramento do XVI encontro da COTEC Europa, e terminam a visita a Palermo com um almoço.

Os encontros COTEC Europa são organizados desde 2005 e realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa, e contam com a participação de líderes empresariais, decisores políticos e académicos de todos os setores de atividade económica, além dos chefes de Estado dos três países da Europa do Sul.​​​​

A edição COTEC Europa do ano passado teve lugar em Braga.