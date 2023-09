O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje novas “lideranças inspiradoras” perante “a grande mudança” no mundo, avisando que a repetição apenas de fórmulas do passado pode ser útil muitas vezes, mas noutras “não abre futuro”.

“Sinto que aquilo que se passa no mundo é uma grande mudança geopolítica, económica, social, científica, tecnológica e que é natural que as gerações mais jovens tenham um papel maior nessa mudança”, disse aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da sua intervenção na abertura da 8.ª edição das Conferências do Estoril, que decorre no Campus de Carcavelos da Nova SBE.

Na opinião do Presidente da República são precisos “novos heróis a todos os níveis”, referindo que “os heróis só surgem de novas ideias e novas lideranças, de haver essa mudança”.

“Isso é inevitável. Aliás disse que contra mim falo porque verdadeiramente sinto que a repetição apenas de fórmulas do passado muitas vezes é útil, noutras vezes não abre futuro”, enfatizou.

Deixando claro que se pronuncia especificamente sobre a realidade portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa apontou que “muitas vezes a nível internacional as soluções que aparecem são mais do mesmo”.

“Há determinados líderes, alguns deles há décadas, décadas, décadas e depois aquilo que surge como alternativa para o futuro são os mesmos líderes por mais quatro anos, cinco anos”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os sistemas políticos europeus “ainda são muito adversos a isso a essa mudança” e “isso leva a que apareçam novas forças, novos movimentos corporizando a ideia da mudança”.

“Se virmos a nível a nível universal o tipo de mudança em grandes países, em grandes potências é muito pequeno e isso também se verifica em instituições de outra natureza e eu sinto que inevitavelmente isso terá um custo no futuro”, observou.

O apelo do Presidente da República é “para mudanças de ideias, mas que exigem lideranças que sejam inspiradoras”.

“O mundo mudou e a resposta para a pergunta crucial é apenas uma: precisamos de líderes inspiradores, não apenas fazedores. Alguns desses fazedores podem ser inspiradores, mas a maioria desses não são mais”, tinha dito no seu discurso na abertura do evento, que foi feito em inglês.

Questionado se esta mudança se devia aplicar ao seu sucessor no Palácio de Belém, Marcelo deixou claro que a sua intervenção “não tem nada a ver com eleição a, b, c, d”.

“Tem a ver com o papel da juventude nos sistemas políticos ser maior ou ser menor, tem a ver com em alguns temas o papel da mulher ser maior ou ser menor ou ser ainda muito baixo, o papel dos migrantes ser maior ou ser menor ou ser nulo praticamente nos sistemas políticos. Há determinadas centenas de milhares de pessoas, ou mais do que isso, que existem, fazem a sua vida e não contam para o sistema”, lamentou.

