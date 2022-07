Marcelo promulga diploma sobre horas extra de médicos nas urgências

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou este domingo o diploma que prevê o pagamento de horas extra de médicos nas urgências, de acordo com informação que consta na página da Presidência da República.

“Considerando a urgência destas medidas e que o Governo confirmou que os hospitais em causa dispõem, no seu quadro de autonomia, da margem financeira e orçamental necessárias para implementar estas medidas entre 1/8/22 e 31/1/23, dentro do plafond previsto no diploma, o Presidente da República promulgou o diploma que estabelece o regime transitório de remuneração do trabalho suplementar realizado por médicos em serviços de urgência”, pode ler-se no site da Presidência da República.

Com a promulgação deste diploma, que recorde-se foi aprovado pelo Governo na terça-feira, os especialistas do quadro passam a ser remunerados por um valor que, tal como explicou Marta Temido, ministra da Saúde, na SIC Notícias, “tem como limitar inferior o que resulta da aplicação das regras da carreira, da categoria e da posição remuneratória”.

Quanto aos valores, a ministra da Saúde referiu no mesmo canal de notícias que os valores são os seguintes: 50 euros por hora a partir da hora 51 e até à hora 100 de trabalho suplementar, 60 euros a partir da hora 101 e até à hora 150 e 70 euros a partir da hora 151 de trabalho suplementar.

Na passada segunda-feira e relativamente a este diploma, a Federação Nacional dos Médicos considerou que esta forma de pagamento de trabalho suplementar em serviço de urgência deixa de fora o trabalho em serviços equiparados e ultrapassa as 150 horas anuais previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho.