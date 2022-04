Março com fortes crescimentos nominais na atividade em Portugal, sublinha INE

A economia nacional registou elevados crescimentos em termos nominais da atividade nos vários sectores, destaca o INE na sua síntese económica de conjuntura relativa a março, com o consumo a também acelerar em fevereiro, apesar do recuo do investimento.

A atividade económica em Portugal mostra assim sinais de recuperação depois da pandemia, com aumentos reais na construção, apesar de se ter registado uma diminuição na indústria. Comparando com fevereiro de 2020, ou seja, antes da chegada da pandemia ao país, “apenas o índice de produção na indústria apresentou um nível inferior, com os índices de volume de negócios na indústria e nos serviços, assim como o índice de produção na construção a registarem níveis superiores”.

“Note-se que a evolução dos indicadores reflete em parte um efeito de base, dado que em janeiro e fevereiro de 2021 estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia de Covid-19, impondo restrições à atividade económica”, relembra a nota do INE.

Por outro lado, o índice de preços na produção industrial registou em março a subida mais expressiva da série, ao avançar 19,9%, depois de subir 16,5% no mês anterior. Excluindo a componente energética, este indicador aumentou 13,4% em termos homólogos, o que também supera os 12% do mês anterior e constitui novo máximo nesta série.

No consumidor, os preços também vão subindo marcadamente, com a inflação a acelerar novamente e atingindo máximos de 1994, com 5,3% de variação homóloga em março. A evolução recente deste indicador, bem como da inflação subjacente, que subiu até aos 4,1%, leva o INE a falar num “perfil ascendente muito pronunciado” dos preços.