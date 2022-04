Do primeiro carro do mundo, que mais se parece “uma carroça sem cavalos”, aos carros conceito do futuro. No Guggenheim de Bilbau, o arquiteto britânico Norman Foster celebra a sinergia cultural entre a história do automóvel e as artes visuais. É um “requiem à era da combustão” e uma ode ao design e engenho que moldam o futuro da mobilidade e das cidades, que pode ser visitado até 18 de setembro.