Mark Bourke é um perito em contabilidade financeira que faz ‘kitesurf’ e joga golfe. Quem é o novo CEO do Novobanco?

O Novobanco vai conhecer o seu quarto CEO desde que nasceu. O primeiro foi Vítor Bento, depois Eduardo Stock da Cunha e António Ramalho. Agora é a vez de um gestor estrangeiro assumir a liderança do banco de que a Lone Star é dona de 75% do capital, o Fundo de Resolução 23,44% e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças de 1,56%.

Mark Bourke, até aqui administrador financeiro (CFO) do Novobanco, é o escolhido para ser o novo presidente executivo e que irá liderar o banco no esperado processo de venda que poderá já ocorrer em 2023 ou, o mais tardar, em 2024. O Novobanco deverá ser vendido em bolsa, numa Oferta Pública Inicial, é o que o mercado admite como cenário mais provável. Em alternativa admite-se uma dispersão do capital através de um private placement junto de fundos institucionais.

Mais remota parece ser a venda do banco a outro player do setor. Por várias razões, desde logo porque a rentabilidade dos bancos portugueses continua abaixo do custo do capital, depois porque levantam-se sempre problemas de concorrência que obriga a remédios agressivos o que pode desincentivar o apetite por uma operação de fusões e aquisições. No entanto, não é de descartar uma démarche nesse sentido, por exemplo por parte do Abanca, um dos bancos mais ativos no crescimento por aquisições.

“A nomeação de um candidato interno assegura continuidade e estabilidade, bem como o alinhamento com o plano estratégico de médio prazo recentemente aprovado”, defendeu hoje em comunicado, o Conselho Geral e de Supervisão, liderado por Byron Haynes.

O objetivo do acionista Lone Star é que a aprovação do Banco Central Europeu (BCE) chegue antes da saída de António Ramalho, o atual CEO, que está programada para o dia 1 de agosto.

Quem é Mark Bourke?

É irlandês, tem 55 anos e entrou para administração executiva do Novobanco em março de 2019, substituindo Jorge Cardoso no cargo de CFO.

Foi o chief financial officer do ano nomeado pelo Irish Times em 2019 e a notícia de que vinha para o Novobanco chegou na altura pela mesma publicação.

Mark Bourke era então o CFO – administrador financeiro – do Allied Irish Banks (AIB) desde abril de 2014 quando aceitou o convite do Lone Star para a administração do Novobanco. Este foi um dos bancos intervencionados pelo Estado irlandês em 2010 na sequência da crise do subprime. O banco colocou parte das ações no mercado em 2017 através de uma oferta pública inicial.

Mark Bourke foi, aliás, um dos principais intervenientes no regresso da AIB aos principais mercados bolsistas de Dublin e Londres e ajudou na primeira venda em bolsa de ações desde 2010. A oferta pública inicial (IPO) entregou 3,4 mil milhões de euros ao Estado, que reduziu a sua participação na AIB para 71%.

Antes de se juntar ao Novobanco, Mark Bourke foi também membro da Equipa de Liderança do AIB, de 2014 a 2019. Começou a sua carreira na PwC em 1989 e em 2000 juntou-se ao IFS Group como administrador financeiro, tendo sido promovido a CEO do grupo em 2006.

É praticante de ‘kitesurf’, ski e golfe.

No site do banco, Mark Bourke é descrito como um profissional especialista em Serviços Financeiros com uma vasta carreira nas mais importantes empresas do sector. Obteve o seu diploma em contabilidade pela Dublin City University depois de terminar o seu bacharelado em engenharia eletrónica pela University College Dublin.

Segundo o Novobanco, Bourke iniciou a sua carreira na PricewaterhouseCoopers (PwC) em 1989 e é ex-sócio em serviços fiscais internacionais da PwC US na Califórnia. Depois disso, no ano de 2000, Mark Bourke ingressou no IFG Group como Diretor Financeiro e foi promovido a Diretor Executivo do Grupo em 2006. Bourke ingressa na AIB em abril de 2014 como diretor financeiro e membro da AIB’s Leadership Team e foi cooptado para o Conselho de Administração em 29 de maio de 2014. É membro do Chartered Accountants Ireland e do Irish Taxation Institute.

O nome de Mark Bourke para CEO ainda terá de ser aprovado pelo Banco Central Europeu (BCE), que tem o papel de avaliar os órgãos sociais dos bancos de dimensão sistémica. Mas o processo é instruído no Banco de Portugal que depois enviará o seu parecer para o supervisor europeu. Toda a equipa vai ser submetida a nova avaliação para o mandato 2022-2025.

Uma vez que passa a CEO, fica vago o lugar de CFO e para o lugar deixado vago por Mark Bourke está proposto Leigh Bartlett.

O CFO proposto pelo Novobanco é, desde 2020, CEO do Masthaven Bank, tendo desempenhado funções como CFO do banco entre 2019 e 2020. Foi previamente CFO do RBS UK Retail e do RBS Insurance entre 2008 e 2011, CFO do Westpac Banking Corporation entre 2011 e 2015 e CFO da Williams & Glyn (RBS Group) entre 2015 e 2017. Foi também CFO do FNZ Group depois de 2017.