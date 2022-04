Mark Zuckerberg enriqueceu 11 mil milhões após divulgação de resultados do Meta

Depois de alguns meses em queda com os fracos resultados dos títulos tecnológicos, o Meta fez a fortuna de Mark Zuckerberg crescer como nunca antes visto. O fundador da rede social Facebook viu a sua fortuna aumentar mais do que nunca num único dia.

De acordo com a “Bloomberg”, Zuckerberg observou um acréscimo de 11 mil milhões de dólares (10,41 mil milhões de euros) à sua conta pessoal depois do Meta disparar 17,6% na bolsa após a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022.

Apesar dos lucros terem diminuído 21% no primeiro trimestre de 2022 face ao período homólogo de 2021 para 7,5 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros), o Facebook observou um aumento de utilizadores. Os resultados trimestrais ficaram acima das expectativas dos analistas.

Depois de uma queda abrupta no Índice da Bloomberg, Mark Zuckerberg ganhou alavancagem e subiu seis posições a pulso até ao 12º lugar da lista. Assim, o fundador do Facebook ultrapassou milionários como os Walton, donos do Walmart, e Francoise Bettencourt Meyers, dona da L’Oreal.

Depois deste acréscimo, Zuckerberg conta agora com uma fortuna amealhada de 75,9 mil milhões de dólares (71,8 mil milhões de euros). No entanto, o índice da “Bloomberg” mostra que o multimilionário já perdeu 49,6 mil milhões de dólares (46,9 mil milhões de euros) desde que o ano começou, depois das ações tecnológicas terem perdido terreno e da Meta somar 39% desde janeiro.