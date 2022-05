Marques Mendes: “Audições chumbadas no caso dos refugiados ucranianos? PS está a abusar da maioria absoluta”

Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e comentador da SIC, considerou no seu espaço de comentário na SIC, este domingo, que o Partido Socialista (PS) está a abusar da maioria absoluta no caso das audições parlamentares solicitadas pelos partidos ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal e à embaixadora da Ucrânia em Portugal.

“Fiquei perplexo com o facto do PS ter impedido as audições parlamentares ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal e à embaixadora da Ucrânia em Portugal. Pergunto-me: o PS quer agradar ao PCP? Acho que isto é um mau exercício da maioria absoluta. Todos os partidos queriam esclarecer mas o PS está a abusar da maioria absoluta”, acusou o comentador.

O comentador considerou também muito estranho o facto de ter sido conhecido que Igor Kashin, líder da comunidade russa em Portugal, estava a ser acompanhado pelos serviços de informações. “A minha perplexidade é a seguinte: se houve monitorização e foram entregues relatórios a António Costa, isto significa que a questão aqui é com o primeiro-ministro. António Costa não deu informações às autarquias e alto comissariado das migrações. Ora, acredito que o primeiro-ministro não encobre informação mas se existe e o primeiro-ministro não deu essa informação, a Assembleia da República deve exigir um esclarecimento ao chefe do Governo”.