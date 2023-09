Marques Mendes, também membro do Conselho de Estado, considera que “é óbvio que há aqui um clima de tensão” entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa mas sublinhou a necessidade de alguma amenização na relação entre São Bento e Belém.

10 Setembro 2023, 20h46

O alegado silêncio de António Costa na última reunião do Conselho de Estado mereceu o comentário de Luís Marques Mendes, com o comentador da SIC, que também é membro do Conselho de Estado, a realçar que um membro daquele órgão “deve usar da palavra”.

“Um membro do Conselho de Estado, pode ficar silencioso mas não deve fazê-lo. Deve usar da palavra. Quem lá está deve dar a sua opinião e exprimir o seu ponto de vista. Quem lá está não tem só o direito, tem o dever de falar”, considerou o antigo líder do PSD no espaço de comentário no “Jornal da Noite” da SIC.

O Presidente da República admitiu esta semana que ficou “estupefacto” com as notícias que leu sobre uma alegada quebra no sigilo sobre a última reunião do Conselho de Estado, dizendo até que houve relatos na imprensa que o “melindraram” e fizeram sentir-se “incomodado” por não corresponderem ao que se passou.

“Admito que haja quem se sinta ofendido, faz parte da democracia, porque aquilo que disse ou não disse foi mal interpretado. Ouvi o senhor primeiro-ministro desmentir notícias hoje, segundo as quais o seu silêncio era contra o Presidente da República. Lendo essas notícias, fiquei estupefacto com elas, mas percebo que tenha esclarecido que não se tratava disso”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída da Fundação Champalimaud.