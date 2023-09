“Com todos os nossos parceiros internacionais, estamos ao lado de Marrocos para prestar todo o apoio necessário a quaisquer necessidades financeiras urgentes a curto prazo e aos esforços de reconstrução”, disseram numa declaração conjunta.

10 Setembro 2023, 12h24

O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e outras organizações internacionais comprometeram-se hoje a disponibilizar meios financeiros urgentes para ajudar Marrocos a enfrentar as consequências do sismo de sexta-feira.

“Com todos os nossos parceiros internacionais, estamos ao lado de Marrocos para prestar todo o apoio necessário a quaisquer necessidades financeiras urgentes a curto prazo e aos esforços de reconstrução”, disseram numa declaração conjunta.

“Mobilizaremos os nossos instrumentos técnicos e financeiros e a nossa assistência de forma coordenada para ajudar o povo marroquino a ultrapassar esta terrível tragédia”, acrescentaram.

A declaração conjunta foi divulgada no final da cimeira do G20, em Nova Deli.

O documento é assinado pela diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e pelos presidentes do BM, Ajay Banga, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e da União Africana, Azali Assoumani.

Assinam ainda o documento o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, cujo país exerceu até agora a presidência rotativa do G20, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Marrocos sofreu um sismo violento na sexta-feira à noite, que provocou mais de dois mil mortos e milhares de feridos, além de ter destruído vários locais, incluindo parte da cidade turística de Marraquexe.

As instituições manifestaram na declaração “total solidariedade para com as autoridades e o povo marroquinos”, bem como a vontade de apoiar o país de 37 milhões de habitantes.

“Temos sido e continuamos a ser parceiros empenhados de Marrocos, apoiando as autoridades na construção de uma economia inclusiva e resiliente, com instituições fortes. Esta força servirá bem o povo marroquino enquanto recupera da devastação do terramoto”, acrescentaram.