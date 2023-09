Marrocos decretou hoje três dias de luto nacional na sequência do violento sismo ocorrido na noite de sexta-feira que provocou mais de 1.000 mortos no país, anunciou o gabinete real.

9 Setembro 2023, 18h14

Marrocos decretou hoje três dias de luto nacional na sequência do violento sismo ocorrido na noite de sexta-feira que provocou mais de 1.000 mortos no país, anunciou o gabinete real.

“Foi decidido decretar um luto nacional de três dias com as bandeiras a meia haste em todos os edifícios públicos”, indicou um comunicado do palácio real divulgado pela agência noticiosa oficial MAP, na sequência de uma reunião presidida pelo Rei Mohammed VI e convocada para avaliar a situação no terreno após o sismo.

O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira causou mais de mil mortos e de 1.200 feridos e provocou danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.

PCR // SCA

Lusa/Fim