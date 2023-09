O Governo Regional da Madeira manifestou-se hoje disponível para cooperar e auxiliar as equipas de socorro de Marrocos, na sequência do sismo que ocorreu na sexta-feira, através da disponibilização de equipamentos e recursos humanos.

9 Setembro 2023, 12h48

O Governo Regional da Madeira manifestou-se hoje disponível para cooperar e auxiliar as equipas de socorro de Marrocos, na sequência do sismo que ocorreu na sexta-feira, através da disponibilização de equipamentos e recursos humanos.

“O Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil, encontra-se disponível para cooperar e auxiliar as equipas de socorro que se encontram no local e que reúnem o máximo de esforços para salvar mais vidas, através da disponibilização de equipamentos e materiais necessários assim como recursos humanos, entre eles operacionais dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira”, lê-se numa nota enviada às redações.

No comunicado, o executivo madeirense salienta que estes profissionais são “altamente capacitados e formados em diversas áreas, nomeadamente em busca e resgate em estruturas colapsadas e emergência pré-hospitalar”.

O Serviço Regional de Saúde e Proteção Civil adianta que poderá também disponibilizar médicos e enfermeiros da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) com diversas especialidades.

“Foram já estabelecidos contactos entre as entidades correspondentes, estando esta força preparada para avançar a qualquer momento”, acrescenta.

O Governo da Madeira manifesta ainda “sentidas condolências” às vitimas do sismo.

O balanço do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves, anunciou hoje o Ministério do Interior marroquino.

A província com mais vítimas registadas é Al Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com 394 mortos, segundo o balanço até às 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), citado pela agência espanhola EFE.

TFS (PNG) // MAG

Lusa/Fim