9 Setembro 2023, 10h32

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu hoje “sentidas condolências e solidariedade” ao rei de Marrocos, Mohammed VI, pelo sismo de sexta-feira à noite neste país, que fez centenas de mortos.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Mohammed VI “uma mensagem de sentidas condolências e solidariedade pelas inúmeras mortes, feridos e desaparecidos como consequência do sismo que abalou Marrocos”.

O Presidente da República expressou ao chefe de Estado de Marrocos “a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural”.

O número de vítimas mortais deste sismo já ultrapassa as 800 e há mais de 600 feridos, anunciou hoje de manhã o Ministério do Interior marroquino.

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo atingiu a magnitude 7,0 na escala de Richter e ocorreu na região de Marraquexe, no norte do país, pelas 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro foi na localidade de Ighil, cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

O sismo foi sentido também em Portugal e Espanha.