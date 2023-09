Marrocos/Sismo: Na vila turística de Ouirgane ainda se procuram corpos (C/ FOTOS)

“Aqui é a minha casa”, afirma Hahcen, sobre um monte de escombros, na vila turística de Ouirgane, perto do epicentro do sismo que atingiu Marrocos na passada sexta-feira. Hahcen perdeu a mãe no terramoto. A casa onde vivia, com mais quatro pessoas, ficou reduzida a destroços, tal como outras duas habitações de vizinhos. A poucos metros, […]

12 Setembro 2023, 15h55