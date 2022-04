Máscara deixa de ser obrigatória a partir de hoje (com áudio)

O uso obrigatório de máscaras chegou esta sexta-feira ao fim, depois de mais de dois anos de pandemia em Portugal. Apesar de existirem algumas exceções, o uso das máscaras cai na sua grande maioria, algo pedido por muitos portugueses ao longo dos últimos meses.

O fim do uso obrigatório foi anunciado na quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Conselho de Ministros, e entrega agora em vigor depois da publicação do decreto-lei ontem que entra hoje em vigor.

“A situação epidemiológica causada pela pandemia da doença Covid-19 tem verificado uma evolução positiva em Portugal. Com efeito, embora o índice de transmissibilidade se mantenha consideravelmente elevado, regista-se uma tendência e um número de internamentos em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos estáveis, num contexto de elevada cobertura vacinal, quer ao nível do esquema primário quer do esquema de reforço, de emergência de novos fármacos para a doença grave e de maior conhecimento sobre a infeção”, lê-se no decreto.

Marta Temido esclareceu que a redução do número de internamentos, abaixo dos valores definidos pelo ECDC permitiam a queda da medida que acompanhou Portugal desde o início.

“Entende o Governo limitar a obrigatoriedade do uso de máscara aos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade das pessoas que os frequentam e aos locais caracterizados pela utilização intensiva sem alternativa, atento o especial dever de guarda e de manutenção do sentimento de segurança da comunidade que ao Estado compete”.

Assim, apesar do fim do uso obrigatório na maioria dos locais, há sítios que o Governo considera ser imperioso o uso da máscara. É o caso dos estabelecimentos e serviços de saúde (centros de saúde e hospitais), estruturas residenciais, de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis e idosas (lares de idosos ou centros de dia), unidades de cuidados continuados e nos transportes coletivos de passageiros (autocarros, comboios, táxis, TVDE, aviões). No caso das viagens aéreas, também deixa de ser obrigatório o Passenger Locater Form pelos passageiros com destino ou escala em Portugal continental.

Promulgado ao dia de ontem pelo Presidente da República, o decreto-lei deixa cair a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas, algo que tem aliviado muitos pais.