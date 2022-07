Mattel junta-se à SpaceX de Elon Musk para lançar linha de brinquedos

A Mattel assinou um acordo plurianual com a SpaceX para lançar uma linha de brinquedos inspirados na empresa de Elon Musk, anunciaram as duas empresas esta quarta-feira. Os primeiros frutos da parceria deverão chegar ao mercado já em 2023, mas não é a primeira vez que a criadora da Barbie aponta para cima. Já no passado tinha enviado duas bonecas Barbie para o espaço.

“À medida que a exploração espacial avança mais rápido do que nunca, estamos entusiasmados para trabalhar com a SpaceX e ajudar a despertar padrões de brincadeira ilimitados para o explorador espacial que existe em cada criança”, disse em comunicado o vice-presidente de parcerias da Mattel, Nick Karamanos.

A empresa responsável por uma das bonecas mais famosas de sempre garante que os primeiros produtos deverão chegar em 2023, mas os termos financeiros do acordo não foram tornados públicos. O anúncio surge no aniversário da chegada do Homem à Lua, que se deu neste dia em 1969.

A SpaceX já comercializa alguns produtos do género pelo seu site oficial, mas até agora a mercadoria limitava-se a t-shirts, casacos e outros acessórios como chapéus ou sacos.

A parceria deverá introduzir novidades ao leque comercial da SpaceX – peluches, bonecas e sets de construção, com o cunho da fabricante veterana. O mercado de colecionadores tem-se revelado um espaço lucrativo para a Mattel e outras companhias como a Hasbro ou Funko, daí que estes acordos de licenciamento exclusivos tenham ganho importância para as marcas de cultura pop.

A parceria surge apenas meses depois de a Mattel ter enviado duas Barbie para o espaço, numa parceria conjunta com o Laboratório Nacional da Estação Espacial Internacional, que pretendia encorajar jovens raparigas a considerar um futuro na área aeroespacial, eganharia e STEM.

A empresa de brinquedos tem aproveitado uma revitalização às mãos do CEO israelita Ynon Kreiz ao longo dos últimos quatro anos e tem feito uma série de licenciamentos estratégicos para alavancar o negócio. Em janeiro, por exemplo, a Mattel anunciou que tinha recuperado o lucrativo negócio das princesas Disney, que até então estava licenciado à Hasbro.

O anúncio da parceria surge dias antes da apresentação dos resultados do segundo trimestre, que deverão ser conhecidos após o encerramento da sessão da bolsa norte-americana esta quinta-feira.