Maus resultados do Twitter e Snap castigam Nasdaq na abertura

Wall Street arrancou a última sessão da semana em terreno misto, com o S&P 500 e, sobretudo, o Nasdaq castigado pelos maus resultados do Twitter e do Snapchat.

O Dow Jones ganhava 0,46%, ou 146 pontos, chegando aos 32.183,29 nos primeiros minutos de transação, enquanto o S&P 500 ia ganhado 0,17% depois de um arranque no vermelho. Já o Nasdaq não escapava às perdas, recuando 0,15%.

O Twitter conseguiu reverter a tendência de queda com que abriu o dia, passando ao verde no início da sessão depois de os investidores não terem digerido bem a queda de receitas no segundo trimestre. Numa situação pior está a Snap, empresa-mãe do Snapchat, que reportou prejuízos de 422 milhões de dólares (413,3 milhões de euros) na quinta-feira e caía 35,5%.

O sector tecnológico continuará em destaque na próxima semana, com outros gigantes do ramo a reportarem os seus números para o segundo trimestre, incluindo a Meta, Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon. Os maus resultados revelados esta semana nas tecnológicas estão a empurrar muitos destes títulos para o vermelho, com os investidores a temerem mais surpresas negativas num ramo muito competitivo.

Noutros sectores, as telecom também vão sendo castigadas pelos fracos resultados da Verizon, que parecem indicar um impacto significativo e bastante negativo da inflação na sua operação.

A próxima semana deverá ver uma nova subida de 75 pontos base (p.b.) nas taxas de juro diretoras norte-americanas, perante uma subida de preços que não dá sinais de abrandar. Ainda assim, a época de resultados trimestrais mantém a toada dos últimos trimestres, com 78% das empresas do S&P 500 que já reportaram os números do segundo período do ano a superarem as expectativas, de acordo com a Refinitiv.