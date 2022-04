Mbappé pode tornar-se no futebolista mais pago do mundo, com o Paris SG a fazer tudo para o segurar

Já vai longa a novela sobre o futuro de Kylian Mbappé. O internacional francês tem contrato até final da presente temporada e é um dos principais alvos do Real Madrid para o mercado de transferências do próximo verão, até porque pode assinar a “custo zero”. No entanto, as notícias recentes parecem empurrar na direção contrária, com a oferta de um contrato que colocaria o jogador no topo da lista dos mais pagos.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Romain Molina, o gigante clube francês ofereceu-lhe um salário de 50 milhões por época para as próximas duas temporadas. Um valor que faria de Mbappé o futebolista mais pago do mundo, à frente do colega de equipa Neymar Jr., que aufere quase 49 milhões ao ano. Curiosamente, o ‘top 3’ de jogadores mais bem pagos passaria a ser inteiramente formado por jogadores do Paris Saint-Germain, com Lionel Messi a completar o trio.

Ao salário, pode somar-se outro valor astronómico. É que, de acordo com o mesmo jornalista, o prémio de assinatura ficaria fixado nos 100 milhões de euros. Acresce que o contrato seria válido para as próximas duas temporadas (até junho de 2024).

Mas há mais fatores que podem ajudar a convencer o atleta a continuar no clube parisiense. Desde logo, Emmanuel Macron terá feito uma chamada com o jovem jogador para o convencer a ficar no clube francês. O presidente francês até é adepto do Marselha (clube rival), mas terá feito um esforço na tentativa de persuadir Mbappé, já que os próximos Jogos Olímpicos (a realizar daqui a dois anos) vão ser organizados em Paris, e a organização quer do futebolista uma das caras do evento.

A isto, soma-se o facto de parecer evidente que Mauricio Pochettino, treinador da equipa parisiense, vai deixar o cargo. Ora, o principal alvo do clube para aquele lugar é Zinedine Zidane, que treina precisamente o Real Madrid. A possibilidade de Zidane assinar pelo Paris SG será um fator a favor do clube francês para manter o jogador.

De acordo com o site Tranfermarkt, o jovem de 23 anos é o futebolista mais valioso do mundo, avaliado em 160 milhões de euros. Esta temporada tem 28 golos marcados e 20 assistências em 38 jogos pelo Paris Saint-Germain. O seu futuro é uma das grandes incógnitas do futebol europeu para a próxima temporada.