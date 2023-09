O aumento de 5% das taxas não vai afetar os franqueados já existentes, que mantêm a sua presença atual ou que compram um local franqueado de outra operadora, nem se vai aplicar a locais já existentes reconstruídos ou a restaurantes transferidos entre familiares.

A rede multinacional norte-americana de fast-food, McDonald’s, vai aumentar as taxas de royalties que os franchisings dos novos restaurantes vão ter de pagar. As taxas royalties, que são taxas mensais cobradas pela empresa para a utilização da marca e do know-how do franqueador até ao final do contrato, podem aumentar 5% a partir de 1 de janeiro do próximo ano, segundo o jornal ‘CNBC’.

Esta é a primeira vez, em quase três décadas, que o McDonald’s aumenta estas taxas. A mudança de valor das taxas não vai afetar os franquiados já existentes, que mantêm a sua presença atual ou que compram um local franquiado de outra operadora. E também não se vai aplicar a locais já existentes, reconstruídos ou a restaurantes transferidos entre familiares.

A taxa mais elevada vai apenas afetar os novos franquiados, os compradores de restaurantes próprios e os restaurantes realocados.

“Embora tenhamos criado a indústria que agora lideramos, devemos continuar a redefinir o que é o sucesso e a posicionar-nos para o sucesso a longo prazo para garantir que o valor da nossa marca permaneça tão forte como sempre”, afirmou o presidente do McDonald’s nos Estados Unidos, Joe Erlinger.

Joe Erlinger salienta ainda que “não estamos a mudar os serviços, mas sim a tentar mudar a mentalidade, e a fazer com que as pessoas vejam e entendam o poder daquilo que compram, quando compram a marca McDonald’s, o sistema McDonald’s”.

Os franqueadores administram perto de 95% dos cerca de 13.400 restaurantes do McDonald’s nos Estados Unidos. Em Portugal, a McDonald’s contam com cerca de 9 500 colaboradores, e com 195 restaurantes, no Continente e Ilhas, dos quais mais de 90% são geridos por empresários locais.