“Estes dados confirmam a trajetória muito firme de convergência de Portugal com a zona euro, que o crescimento português ficou acima do da zona euro em sete dos últimos oito anos”, sublinhou o ministro das Finanças após o INE divulgar revisões em alta do PIB em 2021 e 2022.

22 Setembro 2023, 12h48

O ministro das Finanças elogiou esta sexta-feira as revisões em alta do crescimento português nos últimos dois anos e da previsão para 2023, lembrando o impacto automático que tem na redução da dívida e destacando os sete anos em que Portugal cresceu acima da zona euro nos últimos oito. Ainda assim, Fernando Medina recusou comentar números e previsões do Governo para este ano e o próximo, pedindo paciência até à apresentação do Orçamento do Estado (OE).

O ministro mostrou-se satisfeito pelas revisões que colocaram o crescimento de 2021 e 2022 “significativamente mais alto do que as projeções iniciais”, destacando o papel que o consumo privado, o investimento e as exportações tiveram neste resultado.

“Estes dados confirmam a trajetória muito firme de convergência de Portugal com a zona euro, que o crescimento português ficou acima do da zona euro em sete dos últimos oito anos”, sublinhou. A exceção foi 2020, ano da pandemia.

Fernando Medina ressalvou o efeito que os números atualizados têm nas contas nacionais, com a dívida à cabeça. Sendo um rácio em função do PIB, uma base maior significa que o indicador referente à dívida pública cai automaticamente com a atualização, algo benéfico para Portugal.

“Estamos mais próximos de cumprir o nosso objetivo no final do ano de deixar o grupo dos três países mais endividados da Europa, de ficar abaixo de países maiores que nós e historicamente com dívidas públicas mais baixas que nós”, argumentou.

Ao mesmo tempo, a evolução salarial também foi alvo de destaque, ao permitir sustentar o rendimento disponível e o consumo privado num ambiente de elevada inflação e aperto monetário agressivo. Para suportar estes dados, o ministro recordou a projeção do Conselho de Finanças Públicas (CFP) divulgada no dia anterior, que apontava a um aumento das remunerações médias de 8,5% este ano, “significativamente acima da inflação”.

Ainda assim, quando confrontado com a estimativa da instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral de que, num cenário de políticas invariantes, Portugal fecharia 2023 com um excedente orçamental de 0,9%, Fernando Medina pediu paciência.

“Apresentaremos a projeção do défice para 2023 e 2024 quando apresentarmos o OE”, afirmou. Recorde-se que o INE divulgou também esta sexta-feira o procedimento por défices excessivos, ao abrigo das regras europeias, onde se mantém a projeção de 0,4% de défice orçamental este ano.