Medina considera contas certas fulcrais para resolver “calcanhar de Aquiles” da dívida

O ministro das Finanças sublinhou esta tarde a importância de atacar o “calcanhar de Aquiles” da economia portuguesa, a elevada dívida pública, argumentando que esta necessidade fortalece a opção do Governo por contas certas.

Fernando Medina aproveitou a Comissão de Orçamento e Finanças desta terça-feira para destacar as várias medidas de apoio às empresas e famílias, apesar das fortes críticas da oposição, especialmente à direita.

“Isto é um mau orçamento, o país precisava de algo diferente e bem melhor”, começou por referir o líder parlamentar social-democrata Duarte Pacheco. O PSD questionou repetidas vezes Fernando Medina sobre se este não era um documento de austeridade, destacando que “pela via da inflação e não atualização salarial, as pessoas vão perder pelo menos meio salário ao fim do ano”.

“Se um Governo, por necessidade, tivesse de cortar meio salário ou tivesse de colocar uma taxa que ficasse com metade do subsídio de Natal, como definiria estas políticas?”, questionou o deputado social-democrata. André Ventura, do Chega, juntou-se às críticas, oferecendo mesmo uma definição de ‘austeridade’.

“Em nenhum lado do mundo, em nenhum contexto este pode ser considerado um orçamento de austeridade”, repetiu Medina, numa resposta já utilizada no debate do documento da semana passada.

O ministro das Finanças reconheceu o “calcanhar de Aquiles” que constitui a elevada dívida pública, especialmente ” em momentos de maior incerteza económica”, pelo que a proposta de OE “atribui tanta importância à diminuição da dívida”; no entanto, esquivou-se a perguntas sobre a perda de poder de compra dos funcionários públicos, que verão uma atualização salarial de 0,9% ser ‘engolida’ por uma inflação que o Governo projeta de 4% no final deste ano.

O Bloco de Esquerda, através da deputada Mariana Mortágua, insistiu na questão, argumentando que o documento agora apresentado é o “mesmo orçamento, mas agora com 4% de inflação”. A bloquista sublinhou que as medidas destacadas por Medina já constavam na anterior proposta de orçamento, chumbada em outubro passado, pelo que não pode ser dito que respondam à crise agravada pela invasão russa da Ucrânia.

Por outro lado, Mortágua criticou o desfasamento entre a subida da receita fiscal, que aumenta cerca de 7%, e da despesa corrente e com pessoal, de 1,1% e 3,6%, respetivamente. Esta crítica surgiu pouco depois de Carla Castro, deputada liberal, ter questionado precisamente o aumento da receita fiscal, considerando que o aumento de dois mil milhões não permite qualificar os 200 milhões de descida no IRS como “uma extraordinária benesse”.

“Para qualquer problema que exista, a sugestão da IL é a mesma: baixe-se impostos”, respondeu Medina, argumentando ainda que medidas como a redução dos custos no ensino superior ou a promoção do transporte público gratuito são apoios indiretos aos jovens e à sua fixação no país.