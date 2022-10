Medina espera arrecadar mais de 10 milhões com nova taxa sobre energia

O ministro das Finanças disse esta segunda-feira que espera arrecadar mais de 10 milhões de euros com a nova contribuição sobre os lucros extraordinários de empresas do sector energético.

“Não conseguimos ainda estimar as receitas”, afirmou hoje Fernando Medina, apontando que estas remetem para as contas das empresas relativas ao ano de 2022 que, logicamente, “ainda não estão fechadas”.

“Espero que seja superior à primeira versão italiana” desta contribuição — em que o executivo de Roma arrecadou 10 milhões de euros com a sua primeira versão —, “cumprindo assim o que esperava para o critério de uma taxa desta natureza”.

“Só ontem o âmbito ficou fechado com a entrada em vigor do regulamento”, acrescentou.

A medida vai entrar em vigor ainda este ano, avançou o governante: “Será alvo de uma proposta legislativa própria para que entre em vigor ainda no ano de 2022. Se ficasse no OE2023, não asseguraria a tributação em 2022. A proposta autónoma será aprovada ainda antes do final do ano”.

A Contribuição Temporária de Solidariedade (CTS) vai incidir sobre lucros extraordinários, numa taxa mínima de 33%, abrangendo os sectores do petróleo bruto, gás natural, carvão, refinação.

Inquirido sobre se a taxa iria recair em mais empresas, além, eventualmente, da Galp, o ministro disse que ainda era cedo para avançar o número de abrangidos.

Questionado se tinha mudado de opinião sobre esta taxa, Medina afirmou disse que a sua declaração original destacava que o Governo iria estudar “todas as modalidade, desde que sejam efetivas, que sejam orientadas pelo principio de equidade e justiça”.

O ministro disse que o Governo decidiu avançar depois de, a nível europeu, ter-se decidido “avançar de forma coordenada”. “Não vamos criar uma taxa para dar notícia num telejornal, tem de ser efetiva”, indicou.