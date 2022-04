Medway reforça frota de locomotivas elétricas em Espanha

A Medway voltou a reforçar a sua frota em Espanha com a incorporação de novas locomotivas eléctricas.

Segundo um comuunicado da transportadora ferroviária de mercadorias, “a Medway acaba de reforçar novamente a sua atividade no mercado espanhol, com a incorporação de mais cinco locomotivas na sua frota, que se somam às 11 que já se encontram a operar no país”.

“Esta aposta incide no aluguer de novas locomotivas eléctricas do modelo Stadler Euro6000, com bitola europeia. A primeira destas cinco locomotivas entrou em circulação em abril e as restantes irão começar a circular entre os meses de maio e setembro”, revela o referido comunicado.

Carlos Vasconcelos, administrador da Medway, sublinha a importância da incorporação destes recursos, que procuram corresponder à procura e à expansão da empresa e que antecipam a entrada das 16 locomotivas entretanto adquiridas: “a incorporação destas locomotivas vem reforçar, novamente, a nossa estratégia de crescimento na Península Ibérica, traduzindo o nosso compromisso no esforço de melhorarmos a nossa eficiência e de correspondermos aos desafios que hoje se colocam para fazer face ao programa de expansão que temos vindo a promover”.

Recorde-se que, em 2020, a Medway reforçou a aposta no mercado espanhol com o lançamento de vários serviços transfronteiriços, como a extensão do serviço ‘Medibéria’ com ligação directa a Barcelona, com meios próprios, e com o serviço no eixo Madrid/Córdoba/Valência, também com meios próprios.

“O aluguer destas novas locomotivas eléctricas responde ainda à estratégia de sustentabilidade da Medway para atingir a neutralidade carbónica na sua atividade, como benefícios para o planeta e para a atividade dos seus clientes”, assinalam os responsáveis da transportadora ferroviária de mercadorias.

A Medway é um operador logístico, assumindo-se como o maior operador ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica, capaz de oferecer soluções de logística integradas.

Detém uma frota de 80 locomotivas (41 elétricas e 39 a ‘diesel’) e 2.568 vagões, assim como vários terminais logísticos e uma área de manutenção e reparação de equipamento ferroviário.

A Medway faz parte da Medlog, um operador logístico com atividade em mais de 70 países.

Os responsáveis da Medway salientam ainda que o transporte ferroviário assegurado pela empresa “permite uma redução de cerca de 70% de emissões de CO2 eq, face ao mesmo transporte por modo rodoviário”.