Melhor fundo PPR com rendibilidade de 28,9%

Os cinco melhores fundos poupança reforma (PPR) registaram rendibilidade entre os 13,6% e os 28,9%, de acordo com, as informações da APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios relativos a 2021.

Estes fundos apresentam duas características transversais. Por um lado os volumes sob gestão são reduzidos com exceção de um fundo do BBVA Fundos e outro da Optimize Investment Partners e, por outro lado, apresentam um nível de risco de 4 e 5, o que significa que um grande volume das aplicações estão expostos a ativos de risco como sejam as ações. O BPI Gestão de Ativos com o BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM tem a melhor prestação com 28,9% de rendibilidade anualizada a 31 de dezembro último, mas tem apenas 3,5 milhões de euros de ativos sob gestão. A Optimize e o BBVA fundos gerem PPR com ganhos anualizados de 16,9% e 18,3%, respetivamente. Através dos fundos Optimize Capital Reforma e M3 Investimento PPR, o BBVA Fundos e a gestora Futuro fecham o ranking dos cinco melhores PPR em termos de rendibilidade e de acordo com a APFIPP.

Se for analisada a performance dos últimos cinco anos, a rendibilidade anualizada desce vertiginosamente para médias entre os 4,3% e os 5,6%, o que ainda assim coloca estes produtos de reforma com um nível muito acima da inflação obtido ao longo dos referidos anos e com um valor que é claramente acima daquilo que os depósitos a prazo convencionais pagaram ao longo dos mesmos cinco anos. A SGF com o fundo PPR SGF STOIK tem o melhor resultado de 5,6% anualizado, enquanto a gestora GNB Fundos Mobiliários, através do fundo NB PPR/OICVM, obtém 5,5%. As gestoras Bankinter, BBVA e Optimize fecham o “top 5” dos melhores PPR a cinco anos, sendo que nestes fundos o nível de risco é igualmente de 4 e de 5. Ao longo destes anos os gestores aproveitaram a boa performance do mercado acionista para gerarem bons resultados.

Uma outra informação da APFIPP relativamente aos cinco melhores fundos de pensões abertos regista igualmente rendibilidades elevadas entre 10,9% e 16,1% para aqueles fundos, destacando-se o SGF Reforma SOIK com 16,1%, e ainda fundos da Real Vida Seguros, GNB, e BPI Vida e Pensões, embora todos com volumes baixos, excetuando o fundo aberto BPI Ações com 11,7% de rendibilidade anualizada a 31 de dezembro e com 121,1 milhões de euros sob gestão. A rendibilidade nos últimos cinco anos oscilou entre 4% e 7%. Uma informação recente sobre os ganhos dos fundos de investimento mobiliários em 2021 releva que os 10 melhores estiveram expostos aos mercados de ações norte-americano e ações europeias.