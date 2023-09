O novo governador do Banco Central de Timor-Leste, Helder Lopes, disse hoje que é crucial resolver o problema do acesso a capital na economia timorense, processo que exige o envolvimento conjunto de várias entidades, incluindo o Governo.

13 Setembro 2023, 03h03

“Temos que resolver isto em conjunto com o Governo. O Banco Central de Timor-Leste [BCTL] não pode resolver questões como os títulos de terra e outras. O BCTL fará a sua parte, mas é essencial que o Governo faça a sua”, disse Helder Lopes à Lusa, depois da cerimónia de tomada de posse no cargo.

Neste âmbito, explicou, o BCTL está a ajudar a fortalecer o sistema de transações seguras, em colaboração com a International Financial Corporation (Sociedade Financeira Internacional, do Banco Mundial), para “reforçar o sistema de colaterais e assim permitir que mais crédito seja libertado para o sistema”.

Ainda assim, vincou, “há questões sistémicas que o Governo tem que resolver, nomeadamente nos títulos de terras, reforço do sistema de contratos, melhoria do ambiente de negócios, reforço da contabilidade organizada, facilitar investimento privado e eliminar obstáculos que continuam a afetar o setor privado”.

Um dos aspetos, notou, relaciona-se com a questão de subsídios para alguns setores, que leva algumas empresas a não ir ao sistema financeiro.

Helder Lopes, que era até aqui vice-ministro das Finanças e que sucede a Abrão Vasconcelos, é o segundo responsável do banco central timorense desde a criação da instituição, em 2011, quando esta substituiu a Autoridade Bancária e de Pagamentos (ABP).

Além das funções de regulador financeiro, o BCTL é também a entidade gestora do Fundo Petrolífero (PF).

Intervindo na cerimónia de tomada de posse, Helder Lopes referiu-se aos grandes desafios pela frente, especialmente no que toca ao acesso ao crédito, com “uma ampla liquidez disponível” na banca e um rácio de créditos versus PIB de apenas 17%.

“Valor muito baixo quando comparado com o rácio de 92,7% no Pacífico e de 171% na Ásia e Pacífico. Com o crédito ao consumo a representar 51% de todo o crédito, evidenciando os baixos níveis de crédito para investimentos e para o setor produtivo”, considerou.

E identificou os obstáculos a melhorar essa situação, já amplamente conhecidos, que incluem “limitações do sistema de garantias”, enquadramento legal, falta de contabilidade organizada e pouca história de crédito do setor privado.

Entre os objetivos para o seu mandato destacou o fortalecimento da instituição em si, e paralelamente e com parceiros, o desenvolvimento de todo o setor financeiro nacional, continuando a implementar o plano mestre para o setor, até 2025, desenhando as novas linhas mestras.

Na calha está igualmente a possível criação no país do Banco de Desenvolvimento de Timor-Leste, a criação da Corporação de Investimento de Timor-Leste e a implementação de títulos do tesouro.

Economia digital, reforço e análise da estratégia para a gestão do Fundo Petrolífero e para o Fundo de Reserva da Segurança Social e apoio às reformas institucionais e legislativas necessárias no setor são outras metas.

Paralelamente, notou ainda o responsável, o BCTL voltará a revisitar o debate sobre a moeda em uso no país