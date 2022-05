A conferência Os novos desafios da energia foi organizada em conjunto pela Goldenergy e o grupo Axpo, e teve o Jornal Económico como media partner. O evento contou com a presença do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, e do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que abordou a geoestratégia e o futuro da energia. O presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Pedro Verdelho, esteve entre os oradores da conferência, tendo sido convidado a comentar o cenário de uma futura crise energética mundial.