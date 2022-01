Menino inglês foi vítima de bullying e mundo do rugby uniu-se para o apoiar

A comunidade internacional de rugby juntou-se para apoiar um jogador inglês de categoria sub-12, Alfie Pugsley, que foi vítima de bullying no Facebook por ser “demasiado grande”, de acordo com seu pai, que compartilhou o post no twitter.

De acordo com a “Sky News”, a publicação de Mark Pugsley tornou-se viral e revelou a observação grosseira de um espetador.

“Tive de apagar a publicação no Facebook porque um idiota comentou que meu menino é ‘grande’ para jogar abaixo de 12 anos e não é saudável. Se as pessoas soubessem o quanto ele trabalha duro para ficar em forma e quão baixa a sua confiança tem estado. Não se preocupe Alfie, eu sempre serei oo seu maior fã”, escreveu o pai no domingo, partilhando uma fotografia do jovem em ação pelos Oakdale Rugby Football Club, do País de Gales.

A conta foi entretanto apagada e não é possível encontrar o tweet em causa, mas a publicação gerou uma onda de apoio de árbitros, jogadores e equipas inteiras que expressaram o seu apoio, que ainda estão disponíveis.

O Premiership Rugby até convidou Alfie para a final do Gallagher Premiership Rugby. Um porta-voz do órgão disse à “Sky News”: “Assim que vimos a história nas redes sociais no fim de semana, queríamos ter certeza de que Alfie sabia que ele é um membro valioso da família do rugby.”

“Estamos muito satisfeitos em confirmar que ele aceitou nosso convite e mal podemos esperar para recebê-lo em Twickenham em 18 de junho”, afirmou. “Também esperamos que ele continue a gostar de jogar.”

O campeão sul-africano da Copa do Mundo, Tendai Mtawarira, conhecido como ‘Besta’, foi uma das estrelas do rugby que disse ao jovem que enfrentou problemas semelhantes.

“As pessoas silenciosamente me intimidaram em relação ao meu tamanho e questionaram se eu tinha a idade correta para minha faixa etária”, respondeu no Twitter. “Mantenha a sua cabeça erguida e nunca deixe os inimigos chegarem até ti. O jogo de rugby é para todos.”

O conhecido árbitro da modalidade, Nigel Owens, acrescentou: “Alfie, companheiro, continua a aproveitar o rugby. Dá sempre o teu melhor, mas aproveita sempre também. Estás a ir bem, continua. Qualquer dia vou arbitrar um dos seus jogos e estou ansioso para isso. Continua a sorrir, meu amigo”.

Além da final da Premiership, pode haver outra partida de alto nível reservada para ele, depois de o atual astro do País de Gales, Louis Rees-Zammit, ter tweetado: “Quero vê-lo em um jogo de Gloucester o mais rápido possível”. De acordo com a “Sky News”, Mark Pugsley terá respondido: “Quando estiveres livre, companheiro”.

Mais apoio e mensagens de força vieram da comunidade – e fora dela também – e incluem o World Rugby, o árbitro Nigel Owens, a estrela inglesa Brian Moore, e até o caricaturista “@tootalldrisc”, que desenhou Alfie e o colocou como fotografia de perfil.