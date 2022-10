Menos IRS para pagar prestação da casa pode trazer “dissabores”, alerta a Deco

A escalada da inflação provocou uma inversão da política monetária. Os bancos centrais estão a tentar travar a subida dos preços ao aumentar as taxas de juro, com as Euribor a acompanharem este movimento. Isto significa um agravamento das prestações da casa, o que levou o Governo a adotar um conjunto de medidas. Uma delas é a menor retenção de IRS para quem crédito à habitação, solução que poderá trazer “dissabores” a algumas famílias na hora de acertar contas com o Fisco, alerta a Deco, defendendo que o caminho deverá ser o da renegociação dos empréstimos.

As medidas foram apresentadas pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) esta semana. Estas incluem uma redução voluntária das retenções na fonte para titulares de crédito à habitação e com um rendimento mensal bruto de até 2.700 euros.

“Para aquelas famílias que sejam muito organizadas e tenham uma gestão muito rigorosa do seu orçamento, eventualmente até pode ser uma medida com impacto positivo. Agora, para a generalidade das famílias – e nós sabemos que as famílias portuguesas continuam a não fazer o seu orçamento – pode levar até a algum descontrolo que pode levar a que, no ano seguinte, em vez de receber dinheiro do IRS tenham de o pagar”, afirma ao Natália Nunes ao Jornal Económico.

De acordo com a coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco, “é uma medida que é só a antecipação de um reembolso. E pode ter algum dissabor mais tarde”. Fernando Medina frisou por várias vezes que “não é um apoio”, mas sim uma “antecipação daquilo que seria a liquidez de IRS em momento posterior”, não havendo uma alteração da situação tributária. Ou seja, quem optar por esta solução, irá receber menos reembolso no ano seguinte ou pode mesmo vir a pagar IRS.

Suspensão da comissão é positiva, mas poupanças estão a “encolher”

O Executivo também vai permitir a suspensão da comissão de amortização antecipada em 2023, nos créditos à habitação a taxa variável. Ainda falta saber – a medida está a ser discutida entre o Governo e o regulador e só deverá ser conhecida daqui a algumas semanas – se a suspensão da comissão de 0,5% cobrada pelos bancos se vai aplicar a todas as amortizações, seja totais – que acontecem por norma quando há a venda de uma casa ou uma transferência para outras instituições financeiras – e parciais. Nas contas do JE, esta solução pode traduzir-se numa “folga” de até 30 milhões de euros para as famílias.

“Pode ser uma medida útil para aquelas famílias que ainda não estejam, do ponto de vista financeiro, muito estranguladas e que tenham capacidade de negociar noutra instituição de crédito melhores condições. Neste caso, não haverá lugar ao pagamento da comissão e isto pode agilizar as transferências”, referindo-se às amortizações antecipadas totais, afirma Natália Nunes, da Deco.

No caso dos reembolsos antecipados parciais, o objetivo é que as famílias que acumularam poupanças nos últimos anos possam usá-las para reduzir o montante da dívida ao banco e, com isso, a sua prestação mensal. Mas esta “almofada” já está a encolher. “As famílias conseguiram durante os dois anos da pandemia fazer poupança, mas também é verdade que neste momento a poupança está a diminuir” para “fazer face ao aumento do custo de vida”, alerta a coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco.

Na perspetiva da associação para a defesa dos consumidores, o caminho deve ser o da renegociação dos créditos. Uma medida que também está a ser trabalhada pelo Governo. As “famílias ganham a faculdade de poder apresentar ao banco um pedido de alteração das suas condições e o banco tem obrigação de dar resposta no prazo máximo de 15 dias após ter os elementos completos”, afirmou o ministro das Finanças na apresentação da proposta de OE2023. Isto nas situações em que há um agravamento das taxas de esforço.

Este direito que as famílias passam a ter “é complementado pela obrigação que os bancos têm de proativamente promoverem essa diligência caso se verifique uma alteração significativa das taxas de esforço das famílias”, explicou Fernando Medina.

Renegociação dos créditos é o caminho

“Parece-me que o caminho deve ser por aí. Aliás, é o que temos vindo a reivindicar, que se obrigue a banca a renegociar os créditos”, diz Natália Nunes. Mas pode ser necessário ir mais longe. “A nossa preocupação é que haverá famílias que não terão condições de renegociar. Ou, mesmo renegociando, vão ter dificuldades em pagar a prestação”, refere a coordenadora do gabinete de proteção financeira da Deco.

Nestes casos, afirma, “deveria voltar a haver uma medida idêntica à de 2009”, quando foi criada “uma linha de crédito em que a pessoa durante dois anos podia pagar 50% do valor da prestação. Os outros 50% eram assegurados pelo Estado. Decorridos os dois anos, a família começava a reembolsar o Estado do valor que lhe foi emprestado”.

Questionada sobre a possibilidade de um regresso da dedução dos juros em sede de IRS – uma hipótese afastada pelo Executivo – considera que não seria uma medida “que ajude de imediato”, num período que já está a ser marcado por um aumento do número de pedidos de ajuda.

“Estamos a notar [um aumento do número de pedidos] desde setembro e agora nestes dias de outubro” devido ao “aumento da prestação do crédito à habitação”, refere a coordenadora da Deco, salientando que é, por isso, “necessário adotar medidas que permitam às famílias começar já a aliviar a prestação do crédito à habitação”.