Com o mercado apostado no pico dos apertos monetários europeu e americano, a questão passa agora para a sua duração após o décimo aumento de juros desta semana. Especialistas antecipam janela para cortes em 2024.

15 Setembro 2023, 08h00

A zona euro passou em pouco mais de um ano de uma situação de quase deflação estrutural e política ultra-acomodatícia para o maior aperto monetário da sua história, pressionada por uma inflação a fazer lembrar os anos 70. Do outro lado do Atlântico o cenário não foi muito diferente, com a subida de juros mais agressiva em 40 anos, trazendo a política monetária de volta ao foco. Para 2024, a expectativa dos mercados passa por cortes de juros, um cenário que nem Banco Central Europeu (BCE), nem Reserva Federal admitem por enquanto.

Com o mercado apostado no pico dos apertos monetários europeu e americano, a questão passa agora para a sua duração. Questionada sobre cortes de juros após a subida de setembro, a presidente do BCE, Christine Lagarde, evitou a questão; nos EUA, Jerome Powell também havia afastado a possibilidade no simpósio anual da Fed, em agosto.

António Nogueira Leite, economista e professor universitário, começa por sublinhar a incerteza em torno da política monetária no próximo ano. Com a inflação a dar sinais de persistência e várias fontes de volatilidade ainda bem vivas, torna-se “extremamente arriscado” fazer qualquer tipo de previsões; no caso do mercado, este “está a fazer apostas”, dada a falta de informação disponível.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor