Mercado automóvel regista um crescimento em março mas ainda está abaixo dos valores pré-pandemia

De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), de janeiro a março de 2022 o mercado registou um crescimento de 8,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação com o mesmo período de 2019, o último período pré-pandemia, o mercado automóvel em Portugal regista uma queda de 39%.

No mês de março de 2022 em comparação com o mês de março de 2021 o mercado registou um crescimento de 0,7%.

O primeiro trimestre de 2022 registou também um crescimento acentuado na venda de veículos elétricos. Registou-se um aumento de 134,3% em comparação com o mesmo período em 2021.

O total de vendas de veículos com energias alternativas aumentou 57,6% em março de 2022 em comparação com março de 2021 e aumentou no primeiro trimestre de 2022 51,2% em comparação com o período homologo do ano de 2021.