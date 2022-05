Mercado das duas rodas, triciclos e quadriciclos regressa às quedas ao fim de seis meses

O mercado de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos regressou às quedas depois de seis meses de subidas. A indústria das duas rodas, triciclos e quadriciclos caiu 7,8% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, tendo sido matriculadas 3.112 unidades, de acordo com a ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Ainda assim, houve um crescimento em termos acumulados, de 25,1%. Ou seja, nos primeiros quatro meses do ano o número de veículos registados foi 12.204, mais 25% do que entre janeiro e abril de 2021, revelou esta terça-feira a associação automóvel.

Analisando apenas o mês passado, denota-se que o mercado mais imponente foi o dos quadriciclos, que teve um acréscimo homólogo de 68,6% para 118 unidades, nas quais o destaque foram indubitavelmente os minicarros (+80,4%). Segue-se a categoria dos triciclos (+35%), o segundo de dois que cresceu.

Por outro lado, o mercado de ciclomotores recuou 17% para 122 unidades e o de motociclos caiu 9,3% em relação a abril do ano passado para 2.845 matrículas contabilizadas. “Em termos acumulados, de janeiro a abril de 2022, o número de unidades matriculadas aumentou 25,7% face ao período homólogo do ano anterior, tendo sido colocados em circulação 11.211 novos motociclos”, refere ainda a ACAP, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

Segundo a associação liderada por Hélder Barata, em relação aos motociclos com cilindrada superior a 125 cm3, no quarto mês deste ano foram matriculados 1.309 veículos, o que representa um ligeiro decréscimo de 13,4% face ao mesmo mês de 2021. “Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre de 2022, foram matriculados 5.697 motociclos com cilindrada superior a 125 cm³, o que representou um crescimento de 29% face ao período homologo do ano anterior”, detalha a ACAP.