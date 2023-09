Desde o início do ano, foram matriculados mais de 33 mil veículos destas categorias. Só em agosto, foram quase quatro mil viaturas, 7% acima dos números registados no mesmo mês do ano passado. Destacam-se os motociclos, 14,3% acima do período homólogo.

4 Setembro 2023, 18h57

O mercado dos veículos de duas e três rodas cresceu 12,7% entre janeiro e agosto, face ao mesmo período do ano passado, já que foram registadas 33.214 matrículas. Olhando ao mês de agosto, os ganhos foram de 7,0%, com 3.999 viaturas matriculadas.

De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no caso dos motociclos houve um avanço de 14,3%, com 31.472 novas matrículas no período em análise. Destas, 16.589 (mais 4,9%) têm cilindrada de até 125 cm3, ao passo que as de cilindrada superior foram 14.883 (subida de 26,9%).

Em agosto, os ganhos observados na mesma categoria foram de 10,3%, para 3.823 viaturas.

Nos ciclomotores houve uma perda de 13,2%, face aos números de igual período do ano passado, até 1.533 veículos matriculados nos primeiros oito meses do ano. Em agosto, o decréscimo foi ainda mais acentuado, na ordem de 33,5%, para 171 matrículas.

No caso dos triciclos, houve um aumento de 37,5%, até aos 209 veículos. Ainda assim, a tendência geral do resto do ano não se manteve em agosto, já que foram matriculados apenas triciclos, menos 66,7% do que no ano transato.

No caso dos veículos de quatro rodas, os quadriciclos, a tendência foi negativa, com uma queda de 2,4% até agosto, para 1.013 viaturas matriculadas. Destas, 144 foram registadas em agosto, menos 18,6% do que no mesmo mês de 2022.

Os ATV’s uma perda de 21,7%, para 119 viaturas. Em agosto, as matrículas foram apenas 20, mesmo 42,9% do que um ano antes. Ao nível dos minicarros, registou-se um decréscimo de 12,7%, para 124 veículos.