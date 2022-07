Mercado de usados: procura de veículos elétricos cresceu 52% em junho

O portal ‘Standvirtual’, focado na compra e venda de veículos usados, divulgou o relatório “Panorama Mensal do Mercado Automóvel” relativo ao mês passado. O documento agrega dados disponíveis na plataforma sobre visualizações, oferta e procura, assim como analisa os mais importantes indicadores do mercado automóvel no mês de junho.

Relativamente aos combustíveis, os veículos elétricos são os únicos em que se verificou aumento da procura face ao período homólogo (+52%), enquanto a oferta caiu (-7%), mas não de forma tão acentuada como no mês de maio (-18%). Registou-se uma descida na procura de veículos a diesel (-12%) e a gasolina (-10%) comparativamente ao mesmo período do ano passado, mas as tipologias mais procuradas são precisamente o diesel e a gasolina (64% e 25%, respetivamente), com a oferta a ser ligeiramente superior (65% e 27%). Os carros elétricos, híbridos a gasolina e híbridos a diesel representam 10% da procura e 7% da oferta, com ligeira diminuição no mês de junho face ao anterior.

A procura caiu em quase todos os segmentos de veículos, em comparação com o mesmo mês do ano passado, com os SUV (+2%) a serem a única exceção. Os SUV são, também, o segmento mais procurado, com 18%, seguidos pelas carrinhas (17%), citadinos (16%) e utilitários (16%). A oferta aumentou precisamente nos SUV (+9%), assim como nos coupé (+3%) e superou a procura nas categorias de carrinhas (23%) e SUV (19%), à semelhança do que aconteceu em maio. Os monovolumes também se destacaram, mas como os que registaram maior queda na oferta (-38%), seguidos pelos pequenos citadinos (-34%) e sedans (-28%).

A BMW e a Mercedes-Benz são as marcas mais procuradas em junho (12,7% e 11,3%, respetivamente), bem como as que tiveram maior oferta (12,5% e 12,4%). Entre os elétricos e híbridos, a procura é liderada pelo Renault Zoe, o BMW Serie i e o Tesla Model 3.

Relativamente aos carros mais procurados, por intervalo de preços, são o Renault Scenic na categoria até cinco mil euros, o Mercedes Benz Classe C nas categorias dos cinco mil euros aos 10 mil euros e dos 10 mil euros aos 25 mil euros. O BMW Serie 5 lidera na categoria dos 25 mil euros aos 40 mil euros, enquanto o Tesla Model 3 foi novamente o mais procurado entre as viaturas de mais de 40 mil euros.

Olhando ao ano de matrícula, a procura de carros com entre cinco e 10 anos cresceu (+9%) em junho face ao mesmo mês do ano passado. Nas restantes categorias, voltou a existir uma redução da procura (entre -3% e -24%). Ainda assim, houve uma ligeira recuperação face aos registos de maio em todos os anos de matrícula, exceção feita às viaturas com até um ano, cuja procura permaneceu constante (-8%).

A oferta decresceu em todas as faixas, por comparação com o período homólogo, mas manteve-se estável em relação ao mês anterior. Os veículos com entre cinco e 10 anos são os únicos em que se registou um aumento da oferta, ainda que ligeiro (+3%). É nesse intervalo que se encontram os carros mais visualizados (10%), os que têm matrícula de 2015/2016, a que se seguem os carros matriculados em 2020 (7%)

No que diz respeito aos preços, a categoria entre 10 mil e 25 mil euros registou, mais uma vez, o maior número de visualizações no último mês. Esta é a única em que os anúncios (51%) superaram as visualizações (38%).

A maior escassez de anúncios em comparação com as visualizações verificou-se nos veículos acima de 40.000€ (11% dos anúncios e cerca de 20% de visualizações), assim como na categoria abaixo de 5.000€ (4% dos anúncios e 10% de visualizações).