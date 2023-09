O mercado de automóveis elétricos teve um crescimento de 61,1% em agosto, tendo os automóveis ligeiros de passageiros aumentado 58,7% e os veículos ligeiros de mercadorias subiram 241% no mês de agosto.

4 Setembro 2023, 17h09

O mercado de automóveis elétricos registou um total de 7.163 unidades matriculadas em agosto deste ano, o que corresponde a um crescimento de 61,1% face ao mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e agosto o mercado apresentou um crescimento de 70,1% em comparação com o período homólogo, atingindo as 62.486 unidades, segundo dados da ACAP.

Em agosto verificou-se um aumento de 58,7% no número de automóveis ligeiros de passageiros eletrificados matriculados, face ao mesmo mês do ano passado, tendo-se atingindo um total de 6.951 viaturas matriculadas. Já nos primeiros oito meses do ano totalizaram-se 60.793 unidades matriculadas.

Já na categoria de veículos ligeiros de mercadorias eletrificadas registou-se uma evolução positiva de 241% no mês de agosto, face ao mesmo mês do ano anterior, chegando-se às 208 unidades matriculadas. Entre janeiro e agosto verificou-se um crescimento de 239,3 % em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No mercado dos veículos pesados eletrificados, que engloba os veículos de passageiros e de mercadorias, foram matriculadas quatro unidades em agosto, representando uma variação nula face ao mesmo mês do ano passado. No entanto, nos oito meses do ano registou-se um aumento de 243,8% em comparação ao período homólogo.