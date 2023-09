Em agosto, a oferta de veículos registou o maior crescimento do ano, de 18%, no entanto a procura não seguiu a tendência da oferta, e ficou negativa nos 6%.

8 Setembro 2023, 10h47

O mercado de veículos usados registou uma diminuição de 2,7% na importação pela primeira vez desde junho deste ano, sendo que em agosto o mercado apresentou a dinâmica mais negativa do ano, de 24%, face ao período homólogo, segundo dados do Barómetro do Standvirtual e da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

Em agosto a oferta de veículos registou o maior crescimento do ano, de 18%, no entanto a procura não seguiu a tendência da oferta, e ficou negativa nos 6%.

A transferência de propriedade de ligeiros de passageiros apresentou um crescimento de 3,4% em julho, face ao mês homólogo, mas registou um decréscimo de 18,7% em comparação com o mesmo mês de 2019.

Os veículos importados registaram uma diminuição de 2,7% em agosto, face ao mesmo mês do ano passado, depois deste mercado ter apresentado uma tendência de estabilização nos meses anteriores.

O preço médio praticado pelos vendedores profissionais aumentou ligeiramente, fixando-se nos 24.100 euros, uma evolução que representa um aumento de 21% do preço face a agosto de 2021, já em comparação com agosto de 2022, o preço médio registou uma subida de 4%.

Ricardo Silva, Diretor Comercial da Leaseplan, afirma que “neste primeiro semestre assistimos em média cerca de 40% da nossa carteira de encomendas a sofrer adiamentos consecutivos, uma grande diferença quando pensamos nos últimos três meses em que se entregam mais carros, ou seja, há mais produto disponível no mercado. Assim, hoje já não sentimos uma necessidade de importar automóveis e acreditamos que a importação vai mesmo diminuir com a oferta de usados nacionais a aumenta”

Segundo dados da ACAP, verificou-se um aumento de 17,7% em agosto no total do mercado automóvel, face ao mesmo mês de 2022. Já no acumulado do ano de 2023, existe um crescimento de 33,8%.