Mercado global de automação de marketing deve crescer 14,2% em 2022

Depois do crescimento acelerado, sobretudo dos últimos quatro anos, o mercado global de automação de marketing continua em expansão. De acordo com dados do “Marketing Automation Global Market Report 2022”, a expectativa é uma taxa de crescimento de 14,2%, o que corresponde a 5,7 mil milhões de euros este ano. Os especialistas envolvidos no assunto estimam que até 2026 o mercado global de automação de marketing chegue aos 9,2 mil milhões de euros.

Atualmente, cerca de 56% das empresas a nível mundial estão a usar esta tecnologia na sua estratégia de comunicação, de acordo com um estudo realizado pela consultora Emailmonday. No universo das marcas B2B, 40% das empresas planeiam adotar a automação de marketing.

De acordo com Marcelo Caruana, Head of Marketing da E-goi – plataforma de automação de marketing – o crescimento e a intensificação da utilização são reflexos dos benefícios que as empresas obtem ao automatizar a comunicação com seus atuais e potenciais clientes. “A automação pode economizar muito tempo dos profissionais de marketing, principalmente ao acompanhar as leads pelo funil de vendas até a conversão. A automação, associada à análise de dados, permite ainda obter insights completos sobre os clientes, para enviar a oferta certa no momento certo e nutrir seus consumidores”, explica.

De acordo com o Head de Marketing, a automação pode ser aplicada a diversos canais de comunicação entre a marca e o cliente. “O e-mail marketing é o canal mais comum na automação de marketing, mas outras ferramentas como webpush, SMS, e redes sociais podem fazer parte desse fluxo. É possível ainda integrar a plataforma de automação com outros softwares, para oferecer uma experiência ainda mais completa, como um Customer Relationship Management (CRM) e um Customer Data Platform (CDP)”, conclui.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a E-goi.