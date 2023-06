Estudo da Engel & Volkers indica um abrandamento no primeiro semestre na procura acompanhada de um aumento do preço das habitações como consequência do aumento dos juros hipotecários.

21 Junho 2023, 14h38

O ano de 2023 está a ser marcado para um cenário de abrandamento no sector imobiliário. A conclusão é do relatório ‘Market Report Portugal 2022-2023’, divulgado pela Engel & Volkers esta quarta-feira, onde aponta também as regiões do país mais procuradas por investidores nacionais e estrangeiros para investir.

“O mercado imobiliário está a dirigir-se para um cenário com níveis de compra e venda inferiores aos registados nos últimos anos. Durante os primeiros meses do ano, registou-se uma desaceleração na procura acompanhada de um aumento do preço das habitações como consequência do aumento dos juros hipotecários”, refere Vanessa Moreira, sales diretor da Engel & Völkers em Portugal.

A tudo isto, acresce a subida da inflação que veio agravar o poder de compra das famílias. “A atual alta taxa de juros e a cautela por parte dos bancos na concessão de novos empréstimos levam a que uma parte dos possíveis compradores optem pelo mercado de arrendamento, onde os preços atingiram níveis históricos nas principais cidades portuguesas”, salienta.

Este relatório analisou os preços médios das casas nas regiões de Braga, Guimarães, Porto, Oeste, Sintra, Cascais e Estoril, Lisboa e Oeiras, Comporta e Melides, Lagos, Portimão, Albufeira e Carvoeiro, Vilamoura, Quinta do Lago, e, por fim, Faro e Tavira.

O principal destaque vai para a subida média de 67% nos preços das habitações na Comporta, a contrastar com os 10% verificados em Vilamoura.

Sem surpresas, a região do Algarve, com especial foco em Faro, Tavira e Quinta do Lago, foram responsáveis por entre 45%-90% do investimento estrangeiro, com os distritos de Lisboa e Porto a captarem o menor volume de investimento internacional, com percentagens de 13% e 12%, respetivamente.

No mercado de arrendamento observou-se um crescimento em todas as regiões, com Lisboa a verificar o aumento do preço\m2 mais elevado com algumas zonas, a atingirem os 20 euros/m2 no início do ano, enquanto a região Oeste registou o valor mais baixo em 2022, com 5,4 euros/m2.