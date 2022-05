Mercado já mexe. Sporting garante Porro por 8,5 milhões

Com o aproximar do final da temporada, o mercado de transferências já começa a dar sinal de algum movimento. O Sporting CP já terá acionado a opção de compra pelo lateral direito Pedro Porro, que assim fica em Alvalade para as próximas três temporadas, por uma verba de 8,5 milhões de euros, blindado com 45 milhões de cláusula de rescisão, mas com o City a reter uma opção de recompra de 20 milhões de euros, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O Sporting CP já prepara a próxima temporada após ter garantido a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Os ‘leões’ conseguiram fechar um dos ativos mais valiosos do plantel, o internacional espanhol Pedro Porro, de 22 anos, visto como um dos laterais direitos mais promissores a jogar na Europa.

O pagamento ao Manchester City divide-se em quatro tranches, sendo que a primeira está prevista já em junho. O futebolistas passa a auferir 800 mil euros por mês, um aumento significativo face aos 500 mil euros que recebia até à renovação. Porro fica ligado ao clube ‘verde e branco’ até 2025.

O pagamento será feito em quatro parcelas e a totalidade terá de estar obrigatoriamente paga até final do contrato do jogador com o Sporting, em junho de 2025

No pior cenário do ponto de vista financeiro, o Sporting terá um encaixe de 11,5 milhões de euros, caso o Manchester City decida avançar com a opção de recompra — valor que não espelha o seu valor de mercado, 25 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt.