Mercadona está a recrutar para as quatro lojas que abrem no próximo ano

A Mercadona anunciou a abertura de candidaturas para “todas as secções” das quatro lojas que vão ser inauguradas durante o próximo ano, nos distritos do Porto e Aveiro. Trata-se dos estabelecimentos que vão abrir em Gondomar, Marco de Canaveses, Lousada e Oliveira de Azeméis, segundo informou a cadeia de supermercados no seu site.

Está assim à vista uma expansão da marca pelo Norte do país, onde à data existem 31 lojas. Para isso, os responsáveis pela Mercadona em Portugal querem começar já a procurar por possíveis candidatos às vagas de emprego.

Estão disponíveis para consulta “todas as informações relativas a salários, requisitos e tarefas nas ofertas de emprego”, todas elas para o próximo ano.

No seu site, a cadeia de supermercados espanhola revela as condições do acordo que oferece aos candidatos. Um contrato efetivo desde o primeiro dia, com “salário atrativo”, formação constante e progressão salarial potencialmente superior a 40% ao fim de cinco anos. Destacam-se ainda a possibilidades de progressão e a oportunidade de ter um bom ambiente de trabalho.

O anúncio é acompanhado por um convite aos eventuais candidatos para iniciarem a sua “carreira de sucesso” naquela cadeia.

Fundada em Espanha, a Mercadona tem mais de 1.600 lojas e é líder de vendas naquele país, onde conta com mais de 85 mil colaboradores. Chegou a Portugal há três anos e está presente no Norte do país, com 31 lojas. Uma rede que promete expandir já no próximo ano.