“Mercados em Ação”. “Política monetária do BCE? Na Europa há pouca margem para erros”

Que cenários se colocam à política monetária do Banco Central Europeu? Este será o tema central desta edição do programa “Mercados em Ação”, da plataforma multimédia JE TV, que contou com a análise de Nuno Sousa Pereira, head of investments da Sixty Degrees.

Christine Lagarde reforçou recentemente a necessidade do BCE manter a flexibilidade no curto-prazo, face à incerteza que rodeia a economia da zona euro, e recusou comprometer-se com projeções de subidas das taxas de juro.

A presidente do BCE aproveitou a conferência que se seguiu à última reunião de política monetária para reiterar que quaisquer subidas das taxas de juro serão decididas apenas após a conclusão do programa de compra de ativos, mas reforçou que o intervalo este estas duas decisões poderá ser “entre uma semana a vários meses”.