“Mercados em Ação”. “Recessão nos EUA? Conjugação de fatores é muito preocupante”

Às 9h30 será ouvido o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna a pedido do PSD; às 11h00, e por requerimento do Chega, será a vez do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro; às 12h30, e também por iniciativa do PSD, dar-se-á a audição ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Veja em direto.