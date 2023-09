O grupo EDP liderou as valorizações entre as cotadas de Lisboa, num dia positivo para os principais mercados europeus.

14 Setembro 2023, 16h05

Os principais mercados europeus terminaram a sessão desta quinta-feira, 14 de setembro, com um sentimento amplamente positivo, no mesmo dia em que o Banco Central Europeu (BCE) determinou um novo aumento nas taxas de juro, em 25 pontos base (p.b.). Lisboa acompanhou as sensações, ao avançar 1,54%, para 6.227,49 pontos.

Entre as cotadas na praça lisboeta, quase todas terminaram em terreno positivo, com destaque para o grupo EDP.

Os títulos da própria EDP valorizaram 3,81%, para 4,252 euros, à frente da EDP Renováveis, que se adiantou 3,07%, até 16,77 euros. A Greenvolt ganhou 2,25%, para 6,125 euros, ao passo que a Altri subiu 2,05%, até aos 4,584 euros.

A Semapa foi a única a registar perdas, na ordem de 0,30%, para os 13,22 euros por ação.

Entre os mais importantes índices europeus, também foi notório o ânimo dos investidores. O Reino Unido deu um salto de 1,92%, seguido por Espanha, que somou 1,39%, ao passo que o índice agregado Euro Stoxx 50 ganhou 1,36%. Logo atrás, França avançou 1,19%, sendo que Itália levantou 1,02% e a subida menos acentuada deu-se na Alemanha, em 0,97%.