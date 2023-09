Os investidores nas mais importantes bolsas europeias perderam o ânimo observado a meio da sessão. Por cá, houve ganhos ligeiros, com a Galp a ser a cotada que mais valoriza.

1 Setembro 2023, 16h12

A bolsa de Lisboa avançou 0,13% na sessão desta sexta-feira, 1 de setembro, para 6.182,07 pontos. Entre as cotadas que mais crescem, a liderança pertence à Galp, a beneficiar dos preços do barril de petróleo para valorizar 2,48%, até aos 13,02 euros por título.

Entre as subidas surgiu ainda a Mota-Engil, ao avançar 1,74%, para 2,92 euros, ao passo que o BCP se adiantou 1,40% e alcançou os 0,261 euros. Em sentido contrário, a Jerónimo Martins derrapou 2,38%, para 22,94 euros, enquanto que a Greenvolt tombou 1,36% e ficou-se pelos 1,36%.

Entre os mercados europeus, porém, a segunda metade da sessão foi negativa, depois do bom arranque. A única subida foi a do índice de Londres, que ganhou 0,39%. A negociar em terreno negativo ficou a Alemanha, ao escorregar 0,67%, Itália, que caiu 0,63% e Espanha, ao contrair 0,59%. As quedas mais ténues foram do índice agregado Euro Stoxx 50, ao regredir 0,36%, ao mesmo tempo que França contraiu 0,27%.

Nas commodities, o barril de brent está a avançar 1,47%, para 2,92 dólares, ao mesmo tempo que o crude sobe 1,78%, até aos 85,12 dólares por barril.

“As bolsas europeias ainda chegaram a ganhar entusiasmo durante a manhã, onde a revelação de que a atividade industrial da zona euro abrandou o ritmo de contração em agosto, mas de forma menos intensa do que era sinalizado, aparentemente a fazer acreditar em menores pressões para a política monetária do BCE no seu combate à inflação, mas voltaram a perder esse ânimo nas últimas horas de negociação”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

“Curiosamente, depois da revelação de que o setor industrial nos EUA teve uma melhoria superior ao esperado. E se o setor Energético foi impulsionado por um upgrade do Morgan Stanley para empresas petrolíferas, que inclui a Galp, o Automóvel foi travado por um downgrade e que levou a Renault e a Volkswagen (duas das empresas cotadas) a queda expressivas”.

“À hora de fecho das praças no velho continente, Wall Street seguia dividido entre os ganhos ligeiros do S&P 500 e Dow Jones e as perdas igualmente leves do Nasdaq 100. Isto antes de um fim de semana prolongado, pois a bolsa de Nova Iorque estará encerrada na próxima segunda-feira, 4 de setembro, devido a feriado nos EUA.