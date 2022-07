Mercedes-Benz.io quer recrutar 150 profissionais até final do ano e abrir escritório em Portugal

A Mercedes-Benz.io vai abrir o seu terceiro escritório em Portugal. Localizado no Parque das Nações, em Lisboa, vai ficar operacional a seguir ao verão. O anuncio foi feito em comunicado pela própria empresa, subsidiária do grupo Mercedes-Benz AG para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e de vendas.

Em simultâneo, a empresa quer reforçar a sua unidade de ‘After-Sales’ com a criação de cerca de 150 novos postos de trabalho até ao final do ano, a maioria das quais em Portugal. De acordo com a informação transmitida no mesmo documento, estes são passos que fortalecem o compromisso para com o mercado português.

A CEO, Silvia Bechmann, afirmou que “Portugal tem vindo a solidificar a sua posição de relevância na operação da Mercedes-Benz.io, não apenas com este reforço, mas também com a recente abertura do centro em Braga.”

A empresa é importante na transformação digital da Mercedes-Benz, que cada vez mais procura desenvolver as ofertas digitais em vendas e pós-vendas.

A marca está presente em Portugal desde 2017. No ano passado, abriu um escritório em Braga e atualmente conta com mais de 300 trabalhadores no país.

Todas as vagas podem ser consultados no site da empresa.