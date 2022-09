Merlin Properties compra sede do Novobanco na Avenida da Liberdade por 112 milhões

A imobiliária espanhola Merlin Properties comprou a sede do Novobanco (NB) na Avenida da Liberdade por 112 milhões de euros, revelou a entidade bancária esta sexta-feira, 30 de setembro, em comunicado.

No passado dia 15 de agosto, o Novobanco já tinha dado conta do valor do negócio, não tendo divulgado o nome do comprador. Contudo, o Jornal Económico avançou na altura que seria a imobiliária espanhola a adquirir o edifício.

O espaço com 15.500 m2 atraiu níveis de interesse recorde, com mais de 120 investidores a executarem acordos de confidencialidade (“NDA”) e mais de 30 propostas não vinculativas (“NBO”) para aquisição do edifício a terem sido submetidas, “cobrindo todas as perspetivas possíveis de utilização futura do espaço (escritórios, residencial e turístico)”, pode ler-se na nota.

De resto, informa o NB que “a soma do valor das propostas apresentadas (i.e. capital potencialmente atraído para o processo) ultrapassou os 3.000 milhões de euros, mais de 80% dos quais com origem em capital estrangeiro”. O negócio foi assessorado pelas consultoras imobiliárias JLL e Cushman & Wakefield.

David Lopes, head of capital markets na Cushman & Wakefield, refere que “este é o tipo de transação que ficará na história do imobiliário português”, dada a singularidade do edifício, a adesão recorde e a pluralidade de usos possíveis que levou ao “interesse de investidores de todas as origens, capital disponível para investir num único imóvel tanto quanto se tem investido num ano inteiro de transações de investimento comercial em Portugal”.

Por sua vez, Gonçalo Santos, head of capital markets na JLL, salienta que “esta operação vem confirmar o dinamismo do mercado, com um ativo de um enorme potencial, no coração da cidade de Lisboa e que mobilizou centenas de investidores interessados”.